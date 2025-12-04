Общество 04.12.2025 в 12:19

В Улан-Удэ прокуратура сняла социальное напряжение

Оно копилось из-за некорректной работы почты
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прокуратура сняла социальное напряжение
Жители Улан-Удэ пожаловались в прокуратуру на работу почты. Там прием и выдачу почтовых отправлений производили только при предъявлении QR-кода.

Надзорное ведомство усмотрело в этом нарушение прав граждан, а также федерального закона «О почтовой связи».


«Данное ограничение существенно затруднило возможность получать и отправлять письма и посылки, вызвало социальное напряжение», - отметили в прокуратуре.

По итогам проверки надзорщики направили представление руководству территориального подразделения АО «Почта России».

«После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. Принятые меры позволили восстановить доступное и качественное предоставление услуг почтовой связи жителям города», - сообщили в ведомстве.
Теги
прокуратура почта

Все новости

У ТГК-14 в Чите «навернулась» ТЭЦ-2
04.12.2025 в 12:52
Дважды раненому бойцу из Бурятии помогли получить выплаты
04.12.2025 в 12:51
Рейсы в Пекин станут ежедневными
04.12.2025 в 12:40
В Улан-Удэ прокуратура сняла социальное напряжение
04.12.2025 в 12:19
Жительница Бурятии обвинила своего племянника в мошенничестве
04.12.2025 в 12:10
В Улан-Удэ осудили замглавы района
04.12.2025 в 11:34
В Улан-Удэ оставили под стражей диверсанта и террориста
04.12.2025 в 11:24
В столице Бурятии 2026 объявили Годом 360-летия основания Улан-Удэ
04.12.2025 в 11:02
Улан-удэнская компания «кинула» поставщика фруктов на 1,35 млн рублей
04.12.2025 в 11:01
В Улан-Удэ курильщик устроил драку на АЗС
04.12.2025 в 10:49
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
У ТГК-14 в Чите «навернулась» ТЭЦ-2
Жильцы многоквартирных домов вынуждены жить с электрообогревателями  
04.12.2025 в 12:52
Дважды раненому бойцу из Бурятии помогли получить выплаты
Для этого потребовалось вмешательство Уполномоченного по правам человека
04.12.2025 в 12:51
Рейсы в Пекин станут ежедневными
После отмены виз с Китаем аэропорт Иркутска резко увеличил частоту рейсов в крупные китайские города
04.12.2025 в 12:40
Жительница Бурятии обвинила своего племянника в мошенничестве
За свои нехитрые махинации парень может оказаться за решеткой
04.12.2025 в 12:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru