В Улан-Удэ прокуратура сняла социальное напряжение

Жители Улан-Удэ пожаловались в прокуратуру на работу почты. Там прием и выдачу почтовых отправлений производили только при предъявлении QR-кода.«Данное ограничение существенно затруднило возможность получать и отправлять письма и посылки, вызвало социальное напряжение», - отметили в прокуратуре.По итогам проверки надзорщики направили представление руководству территориального подразделения АО «Почта России».«После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. Принятые меры позволили восстановить доступное и качественное предоставление услуг почтовой связи жителям города», - сообщили в ведомстве.