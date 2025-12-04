Общество 04.12.2025 в 12:19
В Улан-Удэ прокуратура сняла социальное напряжение
Оно копилось из-за некорректной работы почты
Текст: Андрей Константинов
Жители Улан-Удэ пожаловались в прокуратуру на работу почты. Там прием и выдачу почтовых отправлений производили только при предъявлении QR-кода.
«Данное ограничение существенно затруднило возможность получать и отправлять письма и посылки, вызвало социальное напряжение», - отметили в прокуратуре.
По итогам проверки надзорщики направили представление руководству территориального подразделения АО «Почта России».
«После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. Принятые меры позволили восстановить доступное и качественное предоставление услуг почтовой связи жителям города», - сообщили в ведомстве.
Надзорное ведомство усмотрело в этом нарушение прав граждан, а также федерального закона «О почтовой связи».
