Общество 04.12.2025 в 12:40
Рейсы в Пекин станут ежедневными
После отмены виз с Китаем аэропорт Иркутска резко увеличил частоту рейсов в крупные китайские города
Текст: Иван Иванов
S7 Airlines существенно расширяет свою полетную программу между Сибирью и Китаем, увеличивая частоту рейсов и возобновляя полеты по ряду направлений. Это связано с растущим спросом на китайские направления, особенно после введения безвизового режима между странами сообщает «Иркутск Сегодня» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
С 21 декабря возобновляется авиасообщение между Иркутском и Гуанчжоу с двумя рейсами в неделю. Частота рейсов Иркутск — Пекин увеличится с пяти до семи в неделю с 22 декабря. Также компания продолжит выполнять рейсы из Иркутска в Шанхай, из Владивостока в Пекин и Шанхай.
Фото: loon.site
С 21 декабря возобновляется авиасообщение между Иркутском и Гуанчжоу с двумя рейсами в неделю. Частота рейсов Иркутск — Пекин увеличится с пяти до семи в неделю с 22 декабря. Также компания продолжит выполнять рейсы из Иркутска в Шанхай, из Владивостока в Пекин и Шанхай.
Фото: loon.site