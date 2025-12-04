Рейсы в Пекин станут ежедневными

S7 Airlines существенно расширяет свою полетную программу между Сибирью и Китаем, увеличивая частоту рейсов и возобновляя полеты по ряду направлений. Это связано с растущим спросом на китайские направления, особенно после введения безвизового режима между странами сообщает «Иркутск Сегодня» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.С 21 декабря возобновляется авиасообщение между Иркутском и Гуанчжоу с двумя рейсами в неделю. Частота рейсов Иркутск — Пекин увеличится с пяти до семи в неделю с 22 декабря. Также компания продолжит выполнять рейсы из Иркутска в Шанхай, из Владивостока в Пекин и Шанхай.Фото: loon.site