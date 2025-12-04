Муниципальная премия «Служение» установила рекорд по числу заявок

Премия, проводимая по поручению президента РФ, в этом году обновила формат. Появились новые номинации, в том числе «Единство народов — сила страны». Станислав Гармаев, председатель Совета муниципальных образований Бурятии, выступая на пресс-конференции отметил: «Для меня особенно ценно, что предложение о создании этой специальной номинации было услышано».





На III Всероссийскую муниципальную премию «Служение» поступило более 61460 заявок — в три раза больше, чем на первом этапе. Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы.По словам сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирины Гусевой, премия заметно помолодела: большинство участников теперь в возрасте 35–44 лет. Самому юному — 18 лет, а самому опытному — 92.Напомним, годом ранее 2 проекта Бурятии вошли в число ТОП-100 лучших муниципальных практик страны: благотворительный фонд «От сердца к сердцу» из Северобайкальска и военно-спортивный клуб «Альтаир» из Закаменска.Фото: Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ)