Дважды раненому бойцу из Бурятии помогли получить выплаты

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась мать мобилизованного бойца. Ее сын, участвуя в спец операции, дважды был ранен – в августе 2023 и октябре 2024 годов. Однако военнослужащий не получил положенные страховые выплаты из-за отсутствия необходимых медицинских заключений о степени тяжести ранений.«Уполномоченный инициировала процедуру запроса документации из медицинских учреждений, где проходил лечение военнослужащий. В результате рассмотрения запроса военно-медицинские организации предоставили необходимые документы для оформления страховых выплат. После передачи документов воинской частью в страховую компанию «СОГАЗ» бойцу начисли выплаты», - рассказали в аппарате омбудсмена.