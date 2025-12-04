Общество 04.12.2025 в 12:52

У ТГК-14 в Чите «навернулась» ТЭЦ-2

Жильцы многоквартирных домов вынуждены жить с электрообогревателями  
A- A+
Текст: Иван Иванов
У ТГК-14 в Чите «навернулась» ТЭЦ-2
Жильцы домов в 1-м микрорайоне, на улице Промышленной, в Чите пожаловались, что батареи в квартирах чуть теплые и дома холодно. В ТГК-14 сообщили, что это связано с серьезными технологическими проблемами на ТЭЦ-2. Об этом сообщает «Чита.ру».

Житель дома № 37 в 1-м микрорайоне рассказал, что есть проблема с отоплением, в ТГК-14 ему сказали, что не могут починить какой-то котел.

«Батареи в квартирах еле теплые. Дети спят в теплых пижамах и носках. А это только минус 30 градусов. Что будет при минус 40, непонятно. Температура по дому от 17 до 20 градусов», — рассказал собеседник.

Еще одна жительница сказала, что эта проблема во всем микрорайоне. 

«Жалобы в домоуправление и ТГК-14 результата не дают, говорят, что некогда им с такими проблемами мелкими разбираться. 1-й микрорайон, дом 27, родители живут, 28-й дом соседний — я, одинаково холодно», — рассказала женщина.
Также жители домов № 56 и 9б по улице Промышленной сообщили о холоде в квартирах.

«Люди спят с обогревателями. По городу тоже много жалоб. К утру батареи вообще остыли. Сегодня утром встала, дома очень холодно, просто невозможно. Обогреватели спасают только одну комнату. В ТГК-14 кому-то из жильцов завуалированно ответили, что есть неполадки и они устраняют их», — рассказал один из жильцов.

В ТГК-14 корреспонденту «Чита.Ру» ответили, что возникли технологические проблемы на тепломеханическом оборудовании ТЭЦ-2, из-за чего параметры на тепловых сетях понижены. Специалисты компании ведут ремонтные работы. Зима только началась.

Фото: Номер один 
Теги
ТГК-14

Все новости

У ТГК-14 в Чите «навернулась» ТЭЦ-2
04.12.2025 в 12:52
Дважды раненому бойцу из Бурятии помогли получить выплаты
04.12.2025 в 12:51
Рейсы в Пекин станут ежедневными
04.12.2025 в 12:40
В Улан-Удэ прокуратура сняла социальное напряжение
04.12.2025 в 12:19
Жительница Бурятии обвинила своего племянника в мошенничестве
04.12.2025 в 12:10
В Улан-Удэ осудили замглавы района
04.12.2025 в 11:34
В Улан-Удэ оставили под стражей диверсанта и террориста
04.12.2025 в 11:24
В столице Бурятии 2026 объявили Годом 360-летия основания Улан-Удэ
04.12.2025 в 11:02
Улан-удэнская компания «кинула» поставщика фруктов на 1,35 млн рублей
04.12.2025 в 11:01
В Улан-Удэ курильщик устроил драку на АЗС
04.12.2025 в 10:49
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
Дважды раненому бойцу из Бурятии помогли получить выплаты
Для этого потребовалось вмешательство Уполномоченного по правам человека
04.12.2025 в 12:51
Рейсы в Пекин станут ежедневными
После отмены виз с Китаем аэропорт Иркутска резко увеличил частоту рейсов в крупные китайские города
04.12.2025 в 12:40
В Улан-Удэ прокуратура сняла социальное напряжение
Оно копилось из-за некорректной работы почты
04.12.2025 в 12:19
Жительница Бурятии обвинила своего племянника в мошенничестве
За свои нехитрые махинации парень может оказаться за решеткой
04.12.2025 в 12:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru