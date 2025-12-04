У ТГК-14 в Чите «навернулась» ТЭЦ-2

Жильцы домов в 1-м микрорайоне, на улице Промышленной, в Чите пожаловались, что батареи в квартирах чуть теплые и дома холодно. В ТГК-14 сообщили, что это связано с серьезными технологическими проблемами на ТЭЦ-2. Об этом сообщает «Чита.ру».Житель дома № 37 в 1-м микрорайоне рассказал, что есть проблема с отоплением, в ТГК-14 ему сказали, что не могут починить какой-то котел.«Батареи в квартирах еле теплые. Дети спят в теплых пижамах и носках. А это только минус 30 градусов. Что будет при минус 40, непонятно. Температура по дому от 17 до 20 градусов», — рассказал собеседник.Еще одна жительница сказала, что эта проблема во всем микрорайоне.«Жалобы в домоуправление и ТГК-14 результата не дают, говорят, что некогда им с такими проблемами мелкими разбираться. 1-й микрорайон, дом 27, родители живут, 28-й дом соседний — я, одинаково холодно», — рассказала женщина.Также жители домов № 56 и 9б по улице Промышленной сообщили о холоде в квартирах.«Люди спят с обогревателями. По городу тоже много жалоб. К утру батареи вообще остыли. Сегодня утром встала, дома очень холодно, просто невозможно. Обогреватели спасают только одну комнату. В ТГК-14 кому-то из жильцов завуалированно ответили, что есть неполадки и они устраняют их», — рассказал один из жильцов.В ТГК-14 корреспонденту «Чита.Ру» ответили, что возникли технологические проблемы на тепломеханическом оборудовании ТЭЦ-2, из-за чего параметры на тепловых сетях понижены. Специалисты компании ведут ремонтные работы. Зима только началась.Фото: Номер один