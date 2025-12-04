Природоохранный инспектор из Бурятии стал героем фильма

Команда «Раскадровки» при поддержке фондов «Озеро Байкал» и «Мир вокруг тебя» компании Siberian Wellness сняла фильм про природоохранного инспектора из Бурятии Юрия Гороховского.

Съемочная группа работала в республике летом, проведя несколько дней с участковым госинспектором в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Гороховский уже 38 лет живет в труднодоступном поселке на берегу Байкала. Он отвечает за территорию и акваторию Баргузинского заповедника, площадь которого составляет 366 868 га.

В фильме специалист рассказывает про встречи с медведями и браконьерами, про жизнь в тайге, про шторма на Байкале, про опасность оставления мусора на священном озере.

«Например, пищевые отходы, которые многие считают безопасными с точки зрения экологии, привлекают диких животных, например, медведей. Медведи выходят к людям – и в этой ситуации речь идет уже о жизни человека. Поэтому к проблеме мусора тоже надо подходить разумно и системно», - отметили в Фонде «Озеро Байкал».

Возрастное ограничение 12+