В Улан-Удэ ТГК-14 перестала принимать показания счетчиков

Горожан возмутило такое решение энергокомпании
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: архив «Номер один»
Жители Бурятии столкнулись с проблемой передачи показаний индивидуальных приборов учета расхода горячей воды. ТГК-14 в одностороннем порядке и без объявления перестала принимать показания водосчетчиков после 25 ноября.

- Так сложилось, что я всегда передавал показания под конец месяца. Так мне удобнее, закрывал период, так сказать. Но в конце ноября столкнулся с проблемой – личный кабинет никак не менял значение потребленной воды. Приложение также не реагировало, а позвонив на горячую линию, слушал музыку в течение 25 минут, на большее просто не хватило терпения. Никаких объявлений об очереди звонка нет. Так повторялось пару дней. Но в начале декабря мне удалось дозвониться в поддержку сайта компании. Там объяснили, что ТГК-14 больше не принимает показания приборов учета после 25 числа, сославшись на 354-е постановление правительства, – сетует житель Улан-Удэ Ярослав.

Действительно, процедура передачи показаний счетчиков абонентом регламентируется Постановлением Правительства № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг». Пункт 33к гласит: «потребитель имеет право передавать полученные показания не позднее 25 числа текущего расчетного периода». То есть у потребителя есть право, но не обязанность. 

Домовладельцы могут передавать показания счетчиков в любой день месяца. Передача показаний до 25 числа месяца — это скорее рекомендация. 

ТГК-14 же решила ограничить жителей республики в их правах и приостановила прием показаний от населения с 25 ноября. Причем, по словам оператора, следующее временное окно, в котором появится возможность проинформировать монополиста о количестве потребленной воды, появится не ранее, чем через десять дней. Ориентировочно, сегодня, 5 декабря, «когда закроют месяц».

Ресурсоснабжающие организации объясняют подобные шаги тем, что своевременная передача показаний позволяет избежать некорректного начисления платы за коммунальные услуги. 

Остается только гадать, в какой момент право стало обязанностью.
