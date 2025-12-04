Общество 04.12.2025 в 14:46
«Врачи говорили: «Как собралась ребенка воспитывать?»
Женщина-инвалид в суде добилась разрешения на ЭКО
Текст: КП-Новосибирск
Анастасия Пестрикова из Бердска в 30 лет оказалась в инвалидной коляске. Но болезнь не помешала ей встретить любимого человека: вместе с парнем они стали мечтать о ребенке и задумались об ЭКО (по медицинским показаниям сибирячка может забеременеть только с помощью этой процедуры). Пара стала готовиться к важному шагу: они переоборудовали квартиру, переделали автомобиль для водителя-колясочника. Параллельно Анастасия проходила обследования и получила справку от невролога, что ее заболевание не является противопоказанием к процедуре ЭКО. Вместе со всеми документами женщина с будущим супругом обратились на консультации в новосибирскую клинику.
- Мне назначили дорогостоящие обследования: я делала их за свой счет, чтобы доказать врачам – противопоказаний для ЭКО нет, – рассказала КП-Новосибирск 39-летняя Анастасия Пестрикова.
В сентябре 2024 года Анастасию вызвали на врачебную комиссию.
- Врачи смотрели на меня очень удивленно, а потом отказали в ЭКО: обосновали тем, что «не совсем понятна формулировка невропатолога, слишком кратко написано». В протокол занесли «наличие противопоказаний» и вновь отправили к невропатологу в Бердске. Уходя, я услышала за спиной, как врачи говорили: «А как она вообще собралась этого ребенка воспитывать?», – рассказала КП-Новосибирск Анастасия Пестрикова.
Женщина недоумевала – почему комиссия вынесла отказ? Ведь в справке невропатолог написал: «нет противопоказаний». Анастасия обратилась в прокуратуру и подала иск в Бердский районный суд.
- Я оспорила решение комиссии, поскольку считала его немотивированным. В случае отказа должны быть конкретные противопоказания к процедуре ЭКО, но у меня их не было. Полагаю, что дело было в моей инвалидности. Кроме того, во время врачебной комиссии были допущены и формальные нарушения: в комиссии не было кворума — присутствовали три врача вместо пяти. Был нарушен график работы комиссии. В итоге к моменту начала заседаний ситуация изменилась: меня все-таки поставили в очередь на ЭКО, - говорит Анастасия Пестрикова.
В суде Анастасия потребовала признать действия комиссии незаконными, изъять ее решение из медицинской документации. Летом 2025 года Бердский городской суд отказал ей, но сибирячка подала апелляцию в Новосибирский областной суд. В итоге судебная коллегия оставила решение без изменений.
- Главное, я добилась постановки на учет по ЭКО. Согласно очереди, в 2026 году я уже начну готовиться к процедуре, проходить необходимое лечение. Сейчас отношение ко мне более уважительное, - рассказала Анастасия Пестрикова. - Но я буду обжаловать решение суда в кассационную инстанцию, поскольку вопрос касается очень важного вопроса - затягивания оказания медицинской помощи.
