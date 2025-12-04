Общество 04.12.2025 в 15:09

В Бурятии туристам подарят возможность понаблюдать за козлами

Новые турмаршруты появятся в Тункинском нацпарке
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии туристам подарят возможность понаблюдать за козлами

В Тункинском нацпарке вскоре развернется масштабный проект по развитию экологического туризма и сохранению природы. Одним из ключевых моментов станет создание сети туристских маршрутов, где посетители смогут наблюдать за сибирскими горными козлами.

Команда проекта планирует создать Центр подготовки Саянских гидов. Здесь местные жители смогут получить необходимые знания для проведения безопасных и познавательных экотуров. Все это позволит не только развивать туризм, но и вовлекать местное население в охрану окружающей среды.

- В рамках проекта запланированы пешие походы с детьми по самым живописным местам: долина реки Ехэ-Гэр, пик Хулугайша, а также маршруты в Окинский район: Шумак, Мунку-Сардык, Чойган и другие. Для обеспечения безопасности и удобства туристов будут разработаны паспорта популярных маршрутов в Тункинском нацпарке. В шаговой доступности от Шимкинской школы-интерната планируется создать новую экологическую тропу, - рассказали в Тункинском нацпарке.

Фото: Тункинский нацпарк

 

Теги
туризм

Все новости

Бурятия стала одним из лидеров по числу женщин-предпринимателей
04.12.2025 в 16:13
Полпред президента России посетил филиал центра «ВОИН» в Улан-Удэ
04.12.2025 в 15:44
В Бурятии тайгу освобождают от деревьев
04.12.2025 в 15:42
В Бурятии туристам подарят возможность понаблюдать за козлами
04.12.2025 в 15:09
В Бурятии экс-директор свинокомплекса избежала наказания
04.12.2025 в 15:09
«Врачи говорили: «Как собралась ребенка воспитывать?»
04.12.2025 в 14:46
В Бурятии вода вышла из реки и топит огороды
04.12.2025 в 14:21
Природоохранный инспектор из Бурятии стал героем фильма
04.12.2025 в 13:13
У ТГК-14 в Чите «навернулась» ТЭЦ-2
04.12.2025 в 12:52
Дважды раненому бойцу из Бурятии помогли получить выплаты
04.12.2025 в 12:51
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В Бурятии тайгу освобождают от деревьев
Лесники чистят леса от погибших и повреждённых насаждений
04.12.2025 в 15:42
«Врачи говорили: «Как собралась ребенка воспитывать?»
Женщина-инвалид в суде добилась разрешения на ЭКО
04.12.2025 в 14:46
Природоохранный инспектор из Бурятии стал героем фильма
Юрий Гороховский поведал о своих заповедных буднях
04.12.2025 в 13:13
У ТГК-14 в Чите «навернулась» ТЭЦ-2
Жильцы многоквартирных домов вынуждены жить с электрообогревателями  
04.12.2025 в 12:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru