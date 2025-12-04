В Бурятии туристам подарят возможность понаблюдать за козлами

В Тункинском нацпарке вскоре развернется масштабный проект по развитию экологического туризма и сохранению природы. Одним из ключевых моментов станет создание сети туристских маршрутов, где посетители смогут наблюдать за сибирскими горными козлами.

Команда проекта планирует создать Центр подготовки Саянских гидов. Здесь местные жители смогут получить необходимые знания для проведения безопасных и познавательных экотуров. Все это позволит не только развивать туризм, но и вовлекать местное население в охрану окружающей среды.

- В рамках проекта запланированы пешие походы с детьми по самым живописным местам: долина реки Ехэ-Гэр, пик Хулугайша, а также маршруты в Окинский район: Шумак, Мунку-Сардык, Чойган и другие. Для обеспечения безопасности и удобства туристов будут разработаны паспорта популярных маршрутов в Тункинском нацпарке. В шаговой доступности от Шимкинской школы-интерната планируется создать новую экологическую тропу, - рассказали в Тункинском нацпарке.

Фото: Тункинский нацпарк