В Бурятии тайгу освобождают от деревьев

Смена сезона означает начало новых действий по защите 27 млн гектаров леса Бурятии. С наступлением зимы местные лесники начали освобождать тайгу от погибших и повреждённых деревьев.

- Благодаря данным работам лес оздоравливается. Мы освобождаем место для новых насаждений. Почва быстрее восстанавливается, улучшается общее состояние лесного массива. После пожара регенерация почвенного покрова может занять до 10-ти лет, только тогда мы можем приступить к лесовосстановительным работам, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Фото: РАЛХ