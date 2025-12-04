В Доме Российского исторического общества чествовали краеведа из Бурятии

В Доме Российского исторического общества в Москве чествовали краеведа из Бурятии. И. о. директора Кяхтинского центра дополнительного образования Лилия Цыденова стала призером VII Международного конкурса краеведов, работающих с молодежью.

В этом году в конкурсе участвовали 605 человек из 85 регионов России и других государств. Лилия успешно прошла все этапы отбора, вошла в число финалистов и заняла второе место в ДФО. Свои разработки она представила на фестивале в Москве, отметили в Минобрнауки республики.

Мероприятие проводили Российское историческое общество и Фонд «История Отечества» для поддержки лучших практик преподавания и популяризации истории малой родины среди детей и молодежи.