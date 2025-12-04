Общество 04.12.2025 в 16:40

В Доме Российского исторического общества чествовали краеведа из Бурятии

Лилия Цыденова стала призером международного конкурса
A- A+
Текст: Карина Перова
В Доме Российского исторического общества чествовали краеведа из Бурятии
Фото: Минобрнауки Бурятии

В Доме Российского исторического общества в Москве чествовали краеведа из Бурятии. И. о. директора Кяхтинского центра дополнительного образования Лилия Цыденова стала призером VII Международного конкурса краеведов, работающих с молодежью.

В этом году в конкурсе участвовали 605 человек из 85 регионов России и других государств. Лилия успешно прошла все этапы отбора, вошла в число финалистов и заняла второе место в ДФО. Свои разработки она представила на фестивале в Москве, отметили в Минобрнауки республики.

Мероприятие проводили Российское историческое общество и Фонд «История Отечества» для поддержки лучших практик преподавания и популяризации истории малой родины среди детей и молодежи.

Теги
краеведение конкурс

Все новости

В Бурятии не стало закройщицы театра кукол «Ульгэр»
04.12.2025 в 17:23
В Доме Российского исторического общества чествовали краеведа из Бурятии
04.12.2025 в 16:40
В Улан-Удэ Газель улетела в кювет от удара с иномаркой
04.12.2025 в 16:36
Бурятия стала одним из лидеров по числу женщин-предпринимателей
04.12.2025 в 16:13
Полпред президента России посетил филиал центра «ВОИН» в Улан-Удэ
04.12.2025 в 15:44
В Бурятии тайгу освобождают от деревьев
04.12.2025 в 15:42
В Бурятии туристам подарят возможность понаблюдать за козлами
04.12.2025 в 15:09
В Бурятии экс-директор свинокомплекса избежала наказания
04.12.2025 в 15:09
«Врачи говорили: «Как собралась ребенка воспитывать?»
04.12.2025 в 14:46
В Бурятии вода вышла из реки и топит огороды
04.12.2025 в 14:21
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В Бурятии тайгу освобождают от деревьев
Лесники чистят леса от погибших и повреждённых насаждений
04.12.2025 в 15:42
В Бурятии туристам подарят возможность понаблюдать за козлами
Новые турмаршруты появятся в Тункинском нацпарке
04.12.2025 в 15:09
«Врачи говорили: «Как собралась ребенка воспитывать?»
Женщина-инвалид в суде добилась разрешения на ЭКО
04.12.2025 в 14:46
Природоохранный инспектор из Бурятии стал героем фильма
Юрий Гороховский поведал о своих заповедных буднях
04.12.2025 в 13:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru