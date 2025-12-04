Преподаватель из Бурятии более 20 лет занимается кампанофилией

Преподаватель из Бурятии Юлия Шурыгина более 20 лет занимается кампанофилией – коллекционированием колокольчиков. С 2005 года заведующий кафедрой «Социальные технологии» ВСГУТУ собрала свыше одной тысячи колокольчиков из 49 стран мира.

Женщина провела уже две выставки и в будущем планирует открыть собственный музей. Часть своей коллекции Юлия Шурыгина показала и описала в авторской книге «День колокольчика» (0+).

По ее словам, коллекционирование – это тяжелый труд, который требует времени, физических и душевных затрат, вкладывания денег. И главное – чтобы предметы видели другие люди, чтобы они «не запылились в прямом и переносном смысле и не утратили свою яркость и ценность».