Общество 05.12.2025 в 09:11

В Иркутске решили заморозить цены на ряд продуктов

Правда, всего на три месяца
Текст: Дмитрий Родионов
Фото: архив «Номер один»
Правительство Иркутской области, местные производители и торговые сети подписали меморандум о стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Документ, действующий до конца февраля 2026 года, носит характер добровольных обязательств, сообщила пресс-служба регионального правительства. 

Ключевые пункты соглашения предусматривают обязательство производителей не повышать отпускные цены на куриные яйца, сливочное масло, молоко, творог, замороженного цыпленка-бройлера и хлеб. В свою очередь, торговые сети согласились ограничить наценку на эти товары уровнем не выше 15%.

Цель инициативы, разработанной по рекомендации ФАС, — сдержать рост цен и повысить доступность местной продукции для жителей региона. К меморандуму уже присоединились крупные местные предприятия («Белореченское», Иркутский масложиркомбинат и др.) и торговые сети («Удача», «Экономия», «Командор», ожидается присоединение X5 Group). 

«Почин похвален. Лишь бы участники его придерживались и не нарушали обязательств», - оценили  его иркутяне в соцсетях.
