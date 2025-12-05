Бурятский Дед Мороз снялся в передаче Елены Малышевой

Мэтр Бурятского театра драмы, заслуженный артист России Дамбадугар Бочиктоев появится в новогоднем выпуске передачи «Жить здорово» (16+) с Еленой Малышевой на Первом канале.

Актер предстанет перед зрителями в образе сказочного Сагаан Үбгэна. Съемки состоялись вчера. По просьбе известной телеведущей, Белый Старец дал положительный прогноз на предстоящий год Красной огненной лошади. «Если ваши помыслы и деяния будут хорошими, то и год пройдёт хорошо», - отметил бурятский Дед Мороз.

Выпуск передачи выйдет в конце декабря.

