Бурятский Дед Мороз снялся в передаче Елены Малышевой
В образе Сагаан Үбгэна предстал актер Дамбадугар Бочиктоев
Текст: Карина Перова
Мэтр Бурятского театра драмы, заслуженный артист России Дамбадугар Бочиктоев появится в новогоднем выпуске передачи «Жить здорово» (16+) с Еленой Малышевой на Первом канале.
Актер предстанет перед зрителями в образе сказочного Сагаан Үбгэна. Съемки состоялись вчера. По просьбе известной телеведущей, Белый Старец дал положительный прогноз на предстоящий год Красной огненной лошади. «Если ваши помыслы и деяния будут хорошими, то и год пройдёт хорошо», - отметил бурятский Дед Мороз.
Выпуск передачи выйдет в конце декабря.
