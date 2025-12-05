Общество 05.12.2025 в 09:24

В Таксимо площадь Победы засияла яркими звёздами

Место, где проходят патриотические мероприятия, благоустроили
Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды Республики Бурятия

В поселке Таксимо Муйского района в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустроили площадь «Победы» по улице Магистральная.

Это общественная территория особого значения, где сердца жителей переполняются гордостью и уважением к истории. Именно здесь, под открытым небом, проводят патриотические мероприятия, торжественные митинги и отмечают Дни воинской Славы, собираясь вместе, чтобы почтить память предков и передать дух единства молодым поколениям.

В рамках благоустройства был уложен 21 квадратный метр бетонной дорожки, произведена облицовка гранитной плиткой, проведен подземный кабель. На территории высадили четыре ели, которые станут символом жизни и надежды. Установленный флаг гордо развевается на ветру, напоминая о силе и мужестве нашего народа.

«Все работы обошлись в 3 млн 842 тысячи 87 рублей – инвестиция в будущее, которое будет наполнено воспоминаниями о значимых событиях. Благоустройство подчеркивает важность создания мест, где люди могут собираться, общаться и делиться своими историями», - отметили в Центре компетенций по вопросам городской среды Республики Бурятия.

благоустройство нацпроект Таксимо

