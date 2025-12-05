Общество 05.12.2025 в 09:55

23-летняя жительница Бурятии сбывала партию метадона в Гусиноозерске

С сожителем они организовали в городе три тайника
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии будут судить 23-летнюю закладчицу наркотиков, которая вместе со своим сожителем организовала в Гусиноозерске три тайника с метадоном. Закладки перехватила полиция, а сами наркосбытчики вскоре ответят перед законом.

По версии следствия девушка вступила в преступную группу, занимающуюся сбытом синтетических наркотиков через интернет.

- Получив в феврале партию метадона в тайнике в Улан-Удэ, вместе со знакомым они оборудовали три тайника в Гусиноозерске. Все наркотики были изъяты полицией и не попали в руки потребителям. В ходе задержания у обвиняемой изъяты эти же наркотики массой 0,5 г., предназначенные для личного употребления, - рассказали в прокуратуре республики.

23-летней задержанной предъявили обвинение в серии особо тяжких преступлений и заключили под стражу. Уголовное дело будет рассматривать Гусиноозерский городской суд.

Фото: полиция РБ

