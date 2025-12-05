В школе Бурятии, где мерзли дети, заменили неисправный насос

В Бурятии глава Баргузинского района Амгалан Данзанов после жалоб жителей села Максимиха проверил отопление местной школы. Он провёл собрание с родителями и коллективом учреждения по вопросу температурного режима.

На данный момент неисправный насос в системе отопления заменён. Вместе с тем, из-за общего устаревания системы, циркуляция тёплой воды по ней происходит не в полном объёме.

«Температура в большей части помещений школы превышает +20°C. В отдельных кабинетах столбик термометра держится на отметке +18°C, что соответствует нормам СанПиН. В связи с наступившим потеплением температурный режим стабилен. На случай похолодания школа оснащена тепловой пушкой и дополнительными электрическими конвекторами», - прокомментировали в администрации района.

Специалисты добавили, что ремонт всей системы отопления запланирован на весну, когда завершится отопительный сезон. Сейчас учебный процесс продолжается в штатном режиме.