Общество 05.12.2025 в 10:30

В Бурятии осудят двух иностранок за контрабанду рогов сайгака

Женщины пытались вывезти их в Монголию
Текст: Карина Перова
Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Кяхтинском районе Бурятии будут судить двух иностранок за контрабанду рогов краснокнижного сайгака (по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).

В апреле 2025 года женщины попытались незаконно вывезти через пункт пропуска Кяхта Бурятской таможни в Монголию 13 рогов сайгака, занесенного в Красную книгу РФ.

«Бурятская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Кяхтинский районный суд для рассмотрения по существу», - отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Теги
контрабанда суд

