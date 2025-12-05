В Бурятии осудят двух иностранок за контрабанду рогов сайгака

В Кяхтинском районе Бурятии будут судить двух иностранок за контрабанду рогов краснокнижного сайгака (по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).

В апреле 2025 года женщины попытались незаконно вывезти через пункт пропуска Кяхта Бурятской таможни в Монголию 13 рогов сайгака, занесенного в Красную книгу РФ.

«Бурятская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Кяхтинский районный суд для рассмотрения по существу», - отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.