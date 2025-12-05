В Бурятии открыли экологическую тропу в закаменском селе

В селе Санага Закаменского района Бурятии открыли новую экологическую тропу «Болхойн аршаан». На реализацию выделили 1 миллион рублей – ранее маршрут победил в грантовом конкурсе министерства туризма республики.

Тропа представляет собой два дополняющих друг друга маршрута «Болхойн аршаан» и «Хyтэл». Их общая протяжённость составляет 1600 метров. «Болхойн аршаан» ведёт к одноимённому источнику и озёрам с целебными грязями. «Хутэл» – круговой путь, который проходит через смешанный лес и выводит к смотровой площадке с видом на гору Баатар хаан уула.

«Для комфорта здесь установили беседки, информационные стенды и навигационные указатели. Организаторы не останавливаются на достигнутом: в планах – развить начатое, дополнить содержание тропы новыми локациями», - отметили в министерстве.