В Бурятии участнику программы «Гектар» вручили «Звезду Дальнего Востока»

Прибывший с рабочим визитом в Улан-Удэ полпред президента в ДФО Юрий Трутнев наградил жителя Прибайкальского района Бурятии Михаила Андреевского. Он стал лауреатом общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» за 2024 год в номинации «Гектар Победы». Этой номинацией поощряются лучшие проекты на «дальневосточном гектаре» в поддержку проведения специальной военной операции.Михаил Андреевский получил два земельных участка общей площадью 7,5 гектаров в Прибайкальском районе по программе «Гектар». На выделенной земле Михаил вместе с братом Павлом построил площадки для компакт-стенда, кругового стенда, для стрельбы из арбалета, а также оборудовал зону для пейнтбола. К участку, расположенному в пяти километрах от населенного пункта, проложены подъездные пути, построено ограждение. В планах – провести электричество, создать полноценную инфраструктуру и масштабировать проект до современного стрелкового полигона с зонами отдыха для посетителей. Полигон для стрельбы стал одним из востребованных мест подготовки добровольцев, отправляющихся на службу в зону СВО.«Мы реализовали наш проект для ребят, которые уезжают на СВО – жители нашего района и других территорий республики, приезжали и тренировались бесплатно. Идея проекта возникла у старшего брата. Нас поддержала вся семья. Мы создали площадку и планируем ее развивать. Сейчас делаем баню, зоны отдыха, беседки. Награждение премией является для нас стимулом двигаться вперед», – рассказал Михаил Андреевский.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятиии, цели премии – показать Дальний Восток территорией роста и национального приоритета в развитии России на весь ХХI век, повысить информированность жителей страны о возможностях региона, вывести лучшие практики в экономике и бизнесе, сформировать сплочённость государства, общества и бизнеса, усилить патриотические ценности и привлечь внимание широкой аудитории к реализуемым социальным и бизнес-проектам. Среди основных тем премии – поощрение компаний, помогающих проведению специальной военной операции, в том числе резидентов ТОР «Патриотическая», а также поддержка граждан и организаций, помогающих ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока.В оценке номинантов приняли участие руководители аппарата полпреда президента РФ в ДФО, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Торгово-промышленной палаты РФ, Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Фонда Росконгресс.Ранее Юрий Трутнев неоднократно отмечал, что общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» помогает поощрять людей, которые вносят вклад в социально-экономическое развития дальневосточных территорий: «Я уверен в том, что развитие Дальнего Востока делается только вместе. Ни один человек, ни один коллектив, ни одно отдельное министерство сделать эту работу в одиночку не в состоянии. Это возможно, если опираться на поддержку людей, если благодарить их за вклад в развитие своего региона. Только вместе мы будем двигаться вперёд».На сегодняшний день на территории Дальнего Востока доступно для предоставления 173 млн. га земли, в том числе 9,2 млн га - в Бурятия. С 2016 по 2025 годы в ДФО с гражданами заключено 127,3 тысячи договоров безвозмездного пользования на предоставление земельного участка в рамках программы «Гектар», участки в ДФО получили почти 167 тысяч граждан. В Бурятии заключено 5 тысяч договоров с 6,6 тысячами граждан. Республика находится на 7-м месте по количеству выданных земельных участков по программе за весь период её действия и на 5-м месте по выданным участкам в 2025 году.Помимо братьев Андреевских после получения «Гектара» свой бизнес на земле развивают также Дмитрий Черняев. Он построил гостевой дом «Лесной дворик» в селе Каленово в Иволгинском районе, занимается обустройством лыжной базы, благоустроил эко-тропу до источника в лесу возле села. Иван Галецкий — восстановил заброшенную ферму, развивает кролиководство и овощеводство в селе Пестерево Тарбагатайского района. Баярма и Сергей Ошоровы расширили семейное животноводческое хозяйство с использованием нескольких гектаров в поселке Хужир Окинского района на границе с Монголией. Соелма и Александр Заптуевы из Муйского района организуют коневодческую ферму и плодовую ферму, сделали гектар лесного фонда базой для КФХ.