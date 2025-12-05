Общество 05.12.2025 в 11:49

Пожилая учитель из Бурятии перевела мошенникам больше двух миллионов

70-летнюю женщину запугивал ряженый капитан ФСБ
Текст: Елена Кокорина
Пожилая учитель из Бурятии перевела мошенникам больше двух миллионов

В полицию обратилась 70-летняя жительница Улан-Удэ, работающая педагогом. Пожилая женщина попала под влияние ряженого капитана ФСБ и перевела мошенникам 2 миллиона 147 тысяч рублей.

Началось все по классике – женщине позвонили с пенсионного фонда и попросили продиктовать смс-код, чтобы записаться на прием для корректировки пенсии.

Далее на пенсионерку вышли сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, убедив в том, что на её имя мошенники оформили около шести кредитов, а также в том, что сейчас идет проверка её банка и его неблагонадежных сотрудников.

- Женщине заявили, что её деньги находятся в облаке для безопасности, а также начали выяснять наличие у неё валюты, ювелирных украшений, намекая на возможный обыск для подтверждения, что с её счетов не переводились деньги на Украину. Под предлогом обеспечения безопасности средств в рамках расследования её заставили снять все деньги., - рассказали в полиции республики.

Пенсионерка поехала в банк и сняла со счета сначала 1 миллион 100 тысяч рублей, которые через банкоматы другого банка перевела на указанные аферистами счета. Спустя несколько дней она закрыла еще один свой вклад свыше миллиона рублей и перевела деньги мошенникам.

Фото: Номер один

мошенники

ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

