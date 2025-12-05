В Улан-Удэ более тысячи человек переселят из аварийного жилья до 2027 года

В Улан-Удэ утвердили муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В нее попали 15 многоквартирных домов, сообщил мэр города Игорь Шутенков в своем телеграм-канале.«Программа охватывает часть домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. Общая площадь жилищного фонда будущего расселения почти 10 тысяч квадратных метров — это 376 жилых квартир», - рассказал градоначальник.По словам мэра, программу реализуют поэтапно. Владельцы квартир смогут выбрать один из двух вариантов: получить выплаты за аварийные жилье либо получить другое жилье в соответствии с Жилищным кодексом России.«С 2019 года нам удалось переселить уже более 3300 человек из старых аварийных домов. Теперь до 2027 года планируем переселить еще 1168 человек из аварийного жилья», - отметил Игорь Шутенков.