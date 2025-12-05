В селе Выдрино обустроили пешеходную зону парка Победы

В селе Выдрино Кабанского района по ул. Коммунистическая в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» была благоустроена входная группа местного парка Победы. Для комфорта жителей здесь заасфальтировали пешеходную зону и установили две урны, что добавило порядка и чистоты в любимом месте отдыха.

Общая стоимость благоустройства составила 1 миллион 443 тысячи 408 рублей. Особенной изюминкой проекта стали уникальные скамейки со встроенными вазонами для цветов, которые словно оживили пространство. Это новшество привнесло свежесть и красоту в парк.

Главные преимущества такого технического решения:

конструкция скамеек антивандальная – их невозможно легко унести или переставить из-за увеличенного веса за счет встроенных вазонов, что обеспечивает долговечность и сохранность;

такие клумбы с цветами невозможно вытоптать, в отличие от обычного цветника, они радуют глаз и создают атмосферу живой природы;

расходы на озеленение в разы меньше, хотя свою функцию по озеленению территории эти объекты благоустройства все равно выполняют, даря жителям радость от общения с природой.

«Теперь жителям стало удобнее и приятнее гулять по обновленной пешеходной зоне, вдоль общественного пространства, где каждый шаг наполняется атмосферой уюта и заботы о комфорте», - прокомментировали в Центре компетенций по вопросам городской среды Республики Бурятия.