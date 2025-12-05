Общество 05.12.2025 в 12:46

В Улан-Удэ на Арбате запахнет канализацией

Там будут менять старые трубы
Текст: Андрей Константинов
С 10 декабря на пересечении улиц Каландаришвили и Ленина в Улан-Удэ начнется замена канализационных труб. Из-за этого планируется частичное перекрытие Арбата.

«По информации подрядной организации, в рамках ремонта будет вскрыта пешеходная зона для замены старых, изношенных труб и монтажа новых. Работы будут проводится поэтапно, методом захваток: после окончания работ на одной захватке подземная часть траншеи будет засыпана.  После чего рабочие перейдут на другой участок», - рассказали в мэрии города. 


Реконструкция инженерных сетей в центре города началась в 2024 году по мастер-плану. На сегодня выполнено более 85% строительных работ.


Фото: мэрия Улан-Удэ
