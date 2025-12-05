Глава Бурятии подарил конному двору Престиж
Накануне на республиканском ипподроме зампред правительства Бурятии Амгалан Дармаев передал конному двору «Гарцующий пони» жеребца ульдургинской породы по кличке Престиж. Четырехлетнего коня подарили по прямому поручению главы региона в поддержку социально-реабилитационного проекта по реабилитации детей и участников СВО.
На новом месте юные посетители прозвали животное Плюшиком. Он мягкий, спокойный, очень хороший, удобный, как плюшевая игрушка. Старший тренер Мария Шестопалова подчеркнула, что потребность в обученных лошадях для терапии очень высока. Лошади на ипподроме стареют, нужна заменяемость, а дикую лошадь нужно готовить 2-3 года.
Плюшик как раз станет новым специалистом по иппотерапии. Этот метод оказывает комплексное воздействие. За счет более высокой температуры тела лошади и занятий без седла происходит мягкий прогрев мышц всадника. Ритмичные движения шага передают телу импульсы, идентичные ходьбе, что особенно важно для детей с ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Особое значение проект имеет для участников СВО. Для них общение с лошадьми становится мощной психологической поддержкой. Как отмечают сотрудники, многие приходят, чтобы просто спокойно постоять рядом с животным, обнять его и восстановить душевное равновесие.
«Новое животное – это дополнительный инструмент, чтобы шире охватить нуждающихся в помощи. Первый этап уже прошли 15 человек. Сейчас мы обобщаем материалы, смотрим результаты. Планируем тиражировать проект в районы республики и выработать специальные методические рекомендации для реабилитации участников СВО, так как их травмы и состояние очень разные», - сказал депутат Народного Хурала Вячеслав Дондоков.