Общество 05.12.2025 в 13:07

Глава Бурятии подарил конному двору Престиж

Это кличка новой лошади для иппотерапии
Текст: Карина Перова
Глава Бурятии подарил конному двору Престиж
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

Накануне на республиканском ипподроме зампред правительства Бурятии Амгалан Дармаев передал конному двору «Гарцующий пони» жеребца ульдургинской породы по кличке Престиж. Четырехлетнего коня подарили по прямому поручению главы региона в поддержку социально-реабилитационного проекта по реабилитации детей и участников СВО.

На новом месте юные посетители прозвали животное Плюшиком. Он мягкий, спокойный, очень хороший, удобный, как плюшевая игрушка. Старший тренер Мария Шестопалова подчеркнула, что потребность в обученных лошадях для терапии очень высока. Лошади на ипподроме стареют, нужна заменяемость, а дикую лошадь нужно готовить 2-3 года.

Плюшик как раз станет новым специалистом по иппотерапии. Этот метод оказывает комплексное воздействие. За счет более высокой температуры тела лошади и занятий без седла происходит мягкий прогрев мышц всадника. Ритмичные движения шага передают телу импульсы, идентичные ходьбе, что особенно важно для детей с ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Особое значение проект имеет для участников СВО. Для них общение с лошадьми становится мощной психологической поддержкой. Как отмечают сотрудники, многие приходят, чтобы просто спокойно постоять рядом с животным, обнять его и восстановить душевное равновесие.

«Новое животное – это дополнительный инструмент, чтобы шире охватить нуждающихся в помощи. Первый этап уже прошли 15 человек. Сейчас мы обобщаем материалы, смотрим результаты. Планируем тиражировать проект в районы республики и выработать специальные методические рекомендации для реабилитации участников СВО, так как их травмы и состояние очень разные», - сказал депутат Народного Хурала Вячеслав Дондоков.

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
