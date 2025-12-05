Общество 05.12.2025 в 14:06

Читу омолодят на 34 года

Историки пришли к выводу, что город был основан позже, чем считалось ранее
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
В Чите вдруг обнаружили, что дата основания столицы Забайкальского края отличается от исторического факта на 34 года. Советские историки попутали эту дату либо сознательно завысили возраст населенного пункта. И только сейчас эту историческую ошибку в Чите решили исправить. Соответствующие изменения внесут в устав города, «омолодив» его на 34 года, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу гордумы Читы.

«В думу городского округа неоднократно поступали обращения, связанные с установлением исторической даты возникновения Читы. Дума инициировала историков и краеведов на дополнительные исследования первоисточников, чтобы достоверно подтвердить эту дату», — привели в канале слова главы думского комитета по местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества Евгения Сажина.

В своем выступлении на публичным слушаниях, посвященных внесению изменений в устав, член ученого совета Забайкальского регионального отделения Русского географического общества, историк Ирина Куренная пояснила, что, согласно результатам исследований, строительство поселения на месте будущего города Чита началось лишь  в 1687 году.

«Все мы знаем панно на гостинице в центре города, согласно которому считалось, что Читу основали казаки Петра Бекетова в 1653 году. Но исторические изыскания показали, что указанный поход казаков не привел к созданию населённого пункта — в 1653 году они не дошли до места расположения нынешней Читы, а в следующем проплыли мимо. А зимовье на берегу Ингоды они воздвигли в 1653 году ориентировочно в 30-40 верстах от нынешнего центра города, оно не было комплексом отдельно стоящих изб, это была единая конструкция, которая просуществовала всего полгода. Что не является основанием для утверждения о создании постоянного поселения. А вот в 1687 году реально на месте будущего города строить стали основательно, с прицелом на будущее. Именно тогда было основано Читинское плотбище, и появились первые постройки», — отметила Ирина Куренная.

На основании исторических документов, предоставленных Российским государственным архивом, и заключения экспертной группы разработан и представлен на общественные слушания проект решения о внесении в устав города нового года основания Читы. Поправки в устав решили поддержать.
