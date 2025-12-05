Общество 05.12.2025 в 14:10

Липовый логопед развела жителей Бурятии, Хакасии и Приангарья на 620 тысяч рублей

Девушка предстанет перед судом за 67 эпизодов мошенничества
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии предстанет перед судом 27-летняя женщина. Ее обвиняют в 67 эпизодах мошенничества под видом предоставления логопедических услуг. Она развела на деньги жителей трех регионов – Бурятии, Хакасии и Иркутской области. Общий ущерб составил более 620 тысяч рублей.

Мошенница действовала с сентября 2023 года по октябрь 2024 года, обманув 64 человек. Она выдавала себя за квалифицированного специалиста логопеда-дефектолога. В мессенджере та разместила заведомо ложную информацию о предоставлении логопедических услуг, организации развивающих занятий с детьми, обучению граждан логопедии, проведении праздничного мероприятия для детей, оказания услуг по пошиву обуви с условием предварительной оплаты.

Более того, липовый специалист встречалась с потерпевшими и их малолетними детьми, имитируя проведение занятий по коррекции речи, а также организуя теоретические и практические занятия, якобы для получения квалификации логопеда. Но вскоре девушка полностью прекратила общение с клиентами и не исполнила взятые на себя обязательства. Полученные от обманутых людей средства она потратила на собственные нужды.

«Кроме того, после получения предоплаты обвиняемая не оказывала заявленных услуг и скрывалась от пострадавших. Общий материальный ущерб, причинённый в результате мошеннических действий, составил более 620 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемая добровольно возместила пострадавшим 15 тыс. рублей», - отметили в МВД по Бурятии.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре республики.

 

Теги
мошенничество логопед

