Общество 05.12.2025 в 15:09

На реках в Улан-Удэ остаются участки с тонким льдом

Спасатели еженедельно измеряют толщину
Текст: Карина Перова
На реках в Улан-Удэ остаются участки с тонким льдом
Фото: администрация Улан-Удэ

На реках в Улан-Удэ остаются участки с тонким льдом. По словам специалистов, проталины есть на Уде, Селенге, в микрорайоне Мостовой и около ТЦ «Пионер».

«Мы еженедельно измеряем толщину льда, устанавливаем и обновляем запрещающие знаки. Толщина льда на многих участках города еще небезопасная», - отметил начальник поисково-спасательной службы Егор Перелыгин.

Он добавил, что открыть переправу в мкрн Мостовой планируют после 20 декабря.

Горожан просят воздержаться от выхода на лед до полного его укрепления. Особенно опасными являются места с быстрым течением и вблизи мостов, где лед всегда тоньше.

Теги
лед реки

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
