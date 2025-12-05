На реках в Улан-Удэ остаются участки с тонким льдом. По словам специалистов, проталины есть на Уде, Селенге, в микрорайоне Мостовой и около ТЦ «Пионер».

«Мы еженедельно измеряем толщину льда, устанавливаем и обновляем запрещающие знаки. Толщина льда на многих участках города еще небезопасная», - отметил начальник поисково-спасательной службы Егор Перелыгин.

Он добавил, что открыть переправу в мкрн Мостовой планируют после 20 декабря.

Горожан просят воздержаться от выхода на лед до полного его укрепления. Особенно опасными являются места с быстрым течением и вблизи мостов, где лед всегда тоньше.