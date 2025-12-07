В Бурятии жители села пьют воду по расписанию

Доступ к чистой питьевой воде жителей села Исинга Еравнинского района превратился в настоящее испытание. Люди вынуждены ездить или идти за водой на другой конец села. В редакцию обратилась жительница Исинги и рассказала, что вторая водоколонка в селе не работает уже полгода. А природные условия не позволяют бурить скважину в каждом дворе.Исинга находится в Еравнинском районе Бурятии. Район именуется краем голубых озер и насчитывает 10 крупных водоемов и около 200 мелких. Как раз на берегу одного из крупных озер - Исинга - находится одноименное село. Но, несмотря на наличие пресного озера общей площадью в 34 км и водосборного бассейна 2250 кв. м, вопрос водоснабжения населения стоит остро.- Водокачка у нас сломалась примерно полгода назад. Говорят, что поломка произошла из-за насоса. Его нужно достать с большой глубины и отремонтировать. Из-за вечной мерзлоты невозможно бурить частные скважины, и поэтому водокачка — это артерия жизни, - делится проблемой жительница села Исинга Баярма (имя изменено).В селе есть вторая водокачка. Но она находится на противоположном конце и работает по расписанию.- Когда подается вода, там скапливается огромная очередь. Помимо очереди из людей, там же происходит водопой скота. Второй половине сельчан, где сломалась водокачка, ужасно неудобно ходить на другой конец деревни за водой. Если для молодых это как зарядка, то пожилым, одиноким старикам и людям с проблемами по здоровью что делать? – вопрошает Баярма.Исинга, как и многие другие населенные пункты в Бурятии, стоит на землях с вечной мерзлотой. В таких условиях классическое бурение индивидуальных скважин на воду практически невозможно или стоит невероятно дорого. Грунт, скованный льдом, не поддается стандартным технологиям, а попытки пробуриться часто заканчиваются неудачей: скважины перемерзают, оборудование выходит из строя, а водоносные горизонты остаются недосягаемыми.Именно поэтому централизованные водокачки в таких селах, как Исинга, не просто элемент инфраструктуры, а настоящие артерии жизни.- В сельском поселении работают две водозаборные скважины по расписанию. Время их работы зимой ограничивается из-за риска перемерзания. Летом воду можно набрать в любое время. Сейчас одна скважина на ремонте. Сказать точные сроки, когда она заработает, пока не можем. В селе нет нужных специалистов, поэтому мы обратились за помощью в ГОК «Озерный», недавно они начали ремонт, - рассказал нам глава поселения «Исингинское» Жигжитдоржо Будаев.Проблема села Исинга – лишь частный случай общей для Бурятии ситуации. Бурение скважин в республике – это всегда сложная инженерная задача.По утверждению бурильщиков, помимо вечной мерзлоты они сталкиваются с каменистыми грунтами, сложной гидрогеологической обстановкой и большой глубиной залегания водоносных горизонтов. Технологии бурения в условиях мерзлоты существуют, но они требуют применения спецтехники, термостабилизации скважин и использования дорогостоящих материалов, что значительно удорожает процесс.Согласно национальному проекту «Чистая вода», который реализовывался на территории Бурятии, его главная цель – обеспечить подачу чистой питьевой воды из централизованных систем водоснабжения 99% городских и 92,2% сельских жителей.За шесть лет реализации программы качественная питьевая вода стала доступной для 59,3% жителей республики. Новые водопроводные сети появились в Улан-Удэ, Северобайкальске, Закаменском, Кабанском, Иволгинском и других районах.Итоги внушительные, но они меркнут, когда понимаешь, что за каждой не учтенной в статистике «точкой», такой как сломанная скважина в Исинге, стоят десятки семей, ежедневно преодолевающих трудности для доступа к воде.Ситуация в очередной раз напоминает, что нацпроекты должны работать не только в цифрах отчетности, но и в реальной жизни каждого маленького села. Пока где-то старики вынуждены преодолевать километры за водой, а централизованный водопровод остается роскошью, говорить о полном решении проблемы совсем рано. Вода – основа жизни, и в Бурятии, с ее суровыми условиями, этот тезис приобретает особый, буквальный смысл. Задача государства - сделать доступ к воде не привилегией, а правом, гарантированным каждому, независимо от того, в каком конце села он живет и насколько глубоко промерзла земля под его ногами.