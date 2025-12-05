Общество 05.12.2025 в 15:17

В Улан-Удэ в перинатальном центре родилось шесть двоен

Всего в ноябре там родилось 306 малышей
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ в перинатальном центре родилось шесть двоен

Республиканский перинатальный центр накануне опубликовал статистику родов за ноябрь 2025 года. За месяц в стенах роддома произошло 306 родоразрешений, но на свет появилось 312 малышей, потому что среди новорожденных есть шесть двоен.

Мальчиков в зимний месяц родилось чуть больше девочек – 162 и 150, соответственно.

- Самым крупным малышом оказался мальчик, родившийся 18 ноября, весом 5200 г и ростом 61 см. Самый маленький малыш — тоже мальчик, родившийся 28 ноября, весом 650 г и ростом 31 см. Самым «урожайным» стал четверг 25 ноября – в этот день акушеры приняли 25 родов: 16 мальчиков и 10 девочек, - прокомментировали в Республиканском перинатальном центре.

новорожденные

