В Бурятии жителей Заиграево не пускают на горку

В Бурятии жителей поселка Заиграево пока не пускают на главную ледяную горку. «Катушку» временно закрыли.

Как сообщили в газете «Вперед», в райцентре ждут разрешающие документы от надзорных органов. Напомним, сейчас это стандартная и обязательная процедура для проверки безопасности конструкции.

Пока документы не придут, горку не откроют. Любителей такой зимней забавы просят потерпеть и не нарушать запрет.

«Мы очень понимаем ваше нетерпение, но безопасность детей и взрослых – на первом месте. Как только всё будет согласовано, мы сразу же сообщим об открытии. Это убережёт вас от возможных травм и поможет нам быстрее запустить процесс», - обратились к заиграевцам.