Улан-удэнка взыскала с чиновников 218 тысяч за гололед

Машина горожанки угодила в аварию
Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ горожанка, двигаясь на «Тойоте Чайзер» по ул. Н. Петрова, попала в ДТП. Машину занесло на гололеде, она перелетела через бордюр и врезалась в забор жилого дома. Средства на ремонт машины автоледи решила взыскать с Комбината по благоустройству.

После аварии женщина обратилась за экспертизой, чтобы определить стоимость восстановительного ремонта автомобиля. С учетом износа и округления сумма составила 218 321 рубль.

В суде эксперт пояснил, что на пострадавшей при столкновении машине были установлены зимние шины. Из материалов ДТП установлено, что на дороге присутствовала наледь, на фотографиях с места происшествия видно, что асфальт покрыт прозрачной снежной коркой, что свидетельствует о том, что на дороге было скользко, она при этом не подсыпана.

Следить за состоянием дороги в месте происшествия должен Комбинат по благоустройству Улан-Удэ. Соответственно, выплатить ущерб, возникший из-за некачественного содержания дороги, должен он.

В ГОСТ «Дороги автомобильные и улицы» четко определены сроки устранения снега и зимней скользкости на проезжей части. При этом срок ликвидации скользкости действует с момента ее обнаружения. В зависимости от категории дороги на борьбу с гололедом предусмотрено от 4 до 12 часов.

Железнодорожный районный суд постановил взыскать с Комбината по благоустройству в пользу улан-удэнки материальный ущерб в размере 218 321 рубля, а также расходы на услуги нотариуса, эксперта и по уплате госпошлины – всего 235 700 рублей.

