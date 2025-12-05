Общество 05.12.2025 в 16:30

Банк России снял ограничения на вывод валюты за границу

Монетарные власти пытаются уронить крепкий рубль, который бьет по бюджету и нефтеэкспортерам
Текст: Иван Иванов
Банк России снял ограничения на вывод валюты за границу
Фото: архив «Номер один»
Курс доллара в России продолжает падать, несмотря на все усилия правительства РФ. Так на 5 декабря ЦБ установил его на уровне 76,9 рублей за доллар. Это является самым низким курсом доллара за последние 2,5 года. В результате бюджет и экспортеры несут огромные убытки из-за дороговизны российской валюты. Чтобы ослабить рубль, сегодня ЦБ пошел на беспрецедентный шаг.

«Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран», - сообщается на сайте ЦБ. Таким образом вывод долларов за рубеж увеличится, что будет стимулировать курс американской валюты.
доллар

