Общество 05.12.2025 в 17:29

Шопинг на маркетплейсе: как не накупить лишнего

Инструкция по спасению от лишних трат
Текст: Служба информации «Номер один»
Огромную помощь в подготовке к новому году работающей семейной женщине способны оказать маркетплейсы: в одном месте собрано все, что только может прийти в голову, плюс экономия времени и сил. Делимся с вами правилами поведения на маркетплейсах, которые спасают от лишних трат денег. Может, они подойдут и вам.

Перед наступлением главного праздника в году всех начинают волновать два основных вопроса: что поставить на стол и что кому подарить? 

Если раньше для решения этих вопросов нужно было совершать «марафонские забеги» по торговым центрам, то сегодня нам существенно упростили жизнь маркетплейсы. Действительно, там есть абсолютно все! Можно найти подарки на любой вкус: техника, творчество, одежда, предметы интерьера, и даже закупиться к праздничному столу. При этом, все можно выбрать и заказать, не вставая с дивана, а курьерская доставка еще и привезет прямо к порогу. Красота, да и только! 

Но у всех прелестей и удобств современного мира есть «обратная сторона медали». В данном случае – это риск совершения избыточных покупок. При посещении ТЦ вы в какой-то момент просто физически устанете ходить и что-то выбирать, плюс ограничены часы работы. А маркетплейсы ждут нас 24/7. 

Самая страшная ловушка на маркетплейсе – это когда, казалось бы, все шло хорошо, все было под контролем, вы выбирали родителям набор посуды в подарок… а потом моргнули.. склейка как в кино... и вот у вас в корзине уже ложки в форме лопаты, плед в форме пиццы и чехол худи на рычаг переключения передач в машине (хотя у вас автомат, и вы переключаете его 2-3 раза за поездку). 

Чтобы такого не произошло, нужно, во-первых, обращать внимание на «красные флаги», а во-вторых, использовать «правила рационального шопинга». 

С какими «красными флагами» можно столкнуться на маркетплейсах читайте на портале моифинансы.рф.

