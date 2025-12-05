В Бурятии водитель сбила женщину, вызвала ей такси и была такова

Жительница Бурятии отсудила 40 тысяч рублей компенсации морального вреда у водителя «Ниссана», которая сбила ее на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло 11 июня.

После наезда женщина упала, ударившись затылком об асфальт, а также получила ушибы. При этом автомобилистка не оказала пострадавшей помощь, не позвонила в «скорую» и не сообщила об аварии в ГИБДД. Она вызвала пешеходу такси, предложила потерпевшей ехать домой, а сама скрылась с места происшествия.

Горожанке стало плохо в такси, она вызвала скорую помощь. О наезде на пешехода в ГАИ сообщил врач. После ДТП женщина лечилась, находилась на больничном, потратилась на лекарства. По ее словам, ей пришлось обращаться к психологу в связи с потерей аппетита, веса, плохого сна, состояния тревожности, появления чувства страха, «замирания сердца». Теперь она боится переходить дорогу перед движущимся транспортом.

«В результате действий ответчика истцу причинены физические и нравственные страдания, выразившиеся в претерпевании физической боли, потере сна и веса, необходимости обращения к врачам. Суд считает необходимым взыскать компенсацию морального вреда с ответчика в пользу истца в размере 40 тыс. руб.», - прокомментировали в Октябрьском районном суде Улан-Удэ.