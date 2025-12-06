Эксперты опасаются роста заболеваемости

В России из-за дефицита предложили перенести сроки включения в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) вакцин от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции на срок от одного до четырех лет. Таким образом, закупки вакцин откладываются до появления отечественных аналогов. Проект распоряжения правительства с такой инициативой подготовил Минздрав РФ, пишет РБК.

Согласно документу, доступная всем вакцинация от ротавируса появится в календаре не в 2025 году, а в 2029-м; от менингококка и ВПЧ – в 2027-м, а от ветрянки – только в 2031 году. Сейчас эти вакцины, кроме ВПЧ, входят в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Решение связано с необходимостью полного цикла производства вакцин в России, пояснили в министерстве. Пока такого цикла нет, все закупается за границей.

Ввод новых вакцин в НКПП откладывается не впервые. В 2023 году кабмин отложил включение в Нацкалендарь прививок от ротавируса, ветрянки и ВПЧ на 2025 год, от ветряной оспы – на 2027-й, писал «Медвестник».

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов назвал планы правительства негативными, указав на задержку защиты населения от опасных инфекций и ужесточение условий для производителей. Заболеваемость менингококковой инфекцией в 2025 году выросла вдвое – с примерно 600 случаев заражения за 2024 год до 1,2 тыс. к лету 2025-го.