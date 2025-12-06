Общество 06.12.2025 в 13:21

На страже здоровья нации

Подразделениям по контролю за наркотиками МВД России исполнилось 34 года
Текст: Макар Захаров
На страже здоровья нации
«Номер один»

Сегодня подразделениям по контролю за оборотом наркотиков МВД России исполняется 34 года. Эта дата ведет отсчет с момента создания в 1991 году в МВД СССР Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков.

За прошедшие десятилетия антинаркотические подразделения прошли значительный путь, меняя организационные формы, но сохраняя неизменной ключевую задачу – противодействие наркоугрозе.

За годы работы сформирован бесценный оперативный опыт, разработаны уникальные методики, обеспечивающие преемственность и высокую результативность. Как отмечается, в текущем году результативность работы по выявлению наркопреступлений повысилась на 21,3%.

Особое внимание сегодня уделяется киберпространству. Совместно с Роскомнадзором ведется активная работа по блокировке запрещенного пронаркотического контента. На сегодняшний день доступ заблокирован более чем к 123,5 тыс. сайтов и отдельных страниц.

Сегодня сотрудники подразделений – это высококвалифицированные специалисты. Их профессиональные знания и накопленный опыт являются главным ресурсом в работе по защите населения страны, особенно молодежи, от губительного влияния наркотиков.

Подразделения по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России продолжают вносить значительный вклад в общие результаты работы органов внутренних дел, обеспечивая безопасность и здоровье граждан.

 

мвд полиция наркотики

