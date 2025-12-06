От Нюрнберга до современности

В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления состоялся круглый стол с участием представителей прокуратуры республики. Мероприятие, объединившее студентов, преподавателей и практикующих юристов, было посвящено историческому развитию института государственного обвинения в России.

Прокуроры отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления Дарья Доброхвалова и Дмитрий Леденев подробно осветили вопросы поддержания государственного обвинения в суде, поделились профессиональным опытом и ответили на вопросы присутствующих.

Особый акцент в ходе встречи был сделан на исторической преемственности и уроках прошлого. В связи с 80-летием начала Нюрнбергского процесса участники отдельно обсудили работу Международного военного трибунала и его огромное значение для становления современного международного права.

На примере главного обвинителя от СССР Руденко Р.А. были детально разобраны роль, принципы и высочайшая ответственность государственного обвинителя. Для наглядного погружения в историю студентам был продемонстрирован документальный фильм «Нюрнбергский процесс».

Мероприятие стало частью постоянной работы прокуратуры по правовому просвещению и укреплению связей с ведущими вузами нашей республики.