В Бурятии выросла заболеваемость ОРВИ

В Республике Бурятия отмечается значительный рост числа случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, особенно среди детей школьного возраста.

По ОРВИ: Число заболевших возросло в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей. Рост наблюдается во всех возрастных группах.

По гриппу: Зафиксирован в 2,2 раза больше лабораторно подтвержденных случаев. Активно циркулирует вирус гриппа A/H3N2.

Среди вирусов, вызывающих ОРВИ, лабораторно выявляются риновирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы и другие.

Для защиты своего здоровья и здоровья окружающих настоятельно рекомендуется соблюдать простые, но эффективные меры профилактики:

1.     Используйте маски в местах скопления людей, общественном транспорте и при уходе за больными.

2.     Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или используйте антисептик.

3.     Проветривайте помещения и делайте влажную уборку.

4.     Старайтесь избегать тесного контакта с людьми, имеющими признаки болезни.

5.     При первых симптомах недомогания (температура, кашель, насморк, слабость) оставайтесь дома и своевременно обращайтесь к врачу. Самолечение, особенно при подозрении на грипп, недопустимо.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективной защитой от гриппа является своевременная вакцинация.

 

