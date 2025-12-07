Мошенники за неделю облапошили 36 жителей Бурятии

Прокуратура республики сообщила грустную статистику о количестве обманутых аферистами жителях Бурятии.Так, за минувшую неделю жертвами интернет-преступников стали 36 человек. Всего с начала 2025 года аферистам удалось выманить средства у 2207 жителей.Наибольшая сумма похищенного составила 2,9 млн рублей.За последнюю неделю 11 граждан стали жертвами незаконных списаний денежных средств с банковских счетов, в том числе в результате оформления кредитов; семь пользователей доверились сообщениям в соцсетях со взломанных аккаунтов знакомых; четыре гражданина приняли предложения о возможности заработка на "инвестициях"; девять оказались под влиянием лжесотрудников спецслужб и организаций; пять стали жертвами мошенников, разместивших объявления на онлайн-сервисах.Фото: "Номер один"