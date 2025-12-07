Новогодняя елочка может дорого обойтись без спецразрешения

В Бурятии распространена практика, когда перед Новым годом посетители лесов приносят из него елочку на праздничный стол. В некоторых местах елки растут слишком часто и нередко нуждаются в прореживании. Впрочем, это должны делать лесники - напоминают юристы. Ведь штрафы установлены нешуточные.За незаконную вырубку новогодних елей без специального разрешения гражданам грозит штраф, а в некоторых случаях — уголовная ответственность. Об этом сообщил «Российской газете» Игорь Поздняков, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества. Размер штрафа зависит от степени нарушения: для обычных граждан он может составлять от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, а для организаций — от 200 до 500 тысяч рублей.Фото: "Номер один"