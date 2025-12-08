Общество 08.12.2025 в 09:15

Жителя Бурятии лишили свободы за неявку в полицию

Суд приговорил его к шести месяцам колонии строгого режима
Текст: Елена Кокорина
Побыв на свободе всего четыре месяца, житель Северобайкальска вновь отправится за решетку. Проигнорировав обязательную явку в полицию, он вновь отправится в колонию строгого режима.

- Решением Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ в отношении мужчины установлен административный надзор сроком на 6 лет в виде обязанности являться для регистрации в ОВД по месту жительства или пребывания один раз в месяц. Отбыв наказание в июле 2025 г. он получил предписание в течение трех дней после прибытия к месту жительства встать на учет в отделе полиции. Указанное требование им не выполнено без уважительных причин. Местонахождение мужчины установлено только в ходе розыскных мероприятий, - рассказали в прокуратуре республики.

В качестве оправданий мужчина сказал, что не явился в отдел полиции, так как решил несколько дней погулять, отдохнуть и после прибыть в отдел полиции. Северобайкальский городской суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: loon.site

