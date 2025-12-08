Общество 08.12.2025 в 10:24

В Бурятии почти 400 тысяч рублей направили на субсидию на оплату ЖКУ

Деньги получили около 13,8 тысяч семей
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

С начала года в Бурятии 13 795 семей получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На эту меру соцподдержки из регионального бюджета выделили почти 383 тыс. руб., отметили в Минсоцзащиты РБ.

«Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 22% в совокупном доходе семьи», - пояснили в министерстве.

Заявление можно подать в органы социальной защиты или многофункциональный центр (МФЦ) по месту постоянного жительства, либо на портале Госуслуг.

субсидия ЖКУ

