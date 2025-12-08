В Улан-Удэ посетовали, что уличные новогодние гирлянды промерзают на морозе

Столица Бурятии активно готовится к встрече 2026 года. На площади Советов в центре Улан-Удэ продолжается возведение самого главного новогоднего объекта – ледового городка. Чиновники заверяют, что работа идет по графику.

Морозы позволили нарасти необходимому льду. Он нужен толщиной 40 сантиметров. Завоз льда сегодня идет в усиленном режиме. Скульпторы уже приступили к изготовлению ледяных фигур. Интересно, что из 31 скульптуры 23 делаются за счет коммерческих организаций. За счет бюджета изготавливаются только основные – скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и еще несколько тематических.

Будут катушки, лабиринт и другие атрибуты новогоднего праздника. Среди коммерческих скульптур будут работы, связанные с шаманскими духами Байкала. Подойдя к скульптуре, человек сможет отсканировать QR-код, и ознакомиться с информацией о духе, легендами о нем и со сведениями о спонсоре скульптуры.

Скоро на елке на площади Советов начнут в тестовом режиме включать подсветку. В честь очередного года сделают новую световую конструкцию «2026». В мэрии выражают благодарность предпринимателям за участие в оформлении городка. Это позволяет муниципалитету направить средства на другие нужды. Так, на морозе гирлянды не выдерживают больше пяти лет. Они промерзают и теряют качество, страдает оплетка, даже несмотря на уход, постоянное обслуживание, заботливое хранение. Приходится обновлять.