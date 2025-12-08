Общество 08.12.2025 в 10:30
Школьные котельные загрязнили воздух в районе Бурятии
Их обязали установить газоочистное оборудование
Текст: Елена Кокорина
Две школы в селах Саяны и Хужир в Окинском районе эксплуатировали котельные с источниками выброса загрязняющих веществ без необходимых газоочистительных установок, тем самым загрязняя атмосферный воздух. Нарушения выявила местная прокуратура.
- По искам прокурора Тункинский районный суд обязал образовательные учреждения устранить нарушения закона. По решению суда в котельных образовательных учреждений осуществлен монтаж установок по очистке газа, - сообщили в прокуратуре республики.
