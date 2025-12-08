Общество 08.12.2025 в 10:42
В домах жителей Улан-Удэ сегодня может похолодать
На тепломагистралях города пройдут режимно-наладочные работы
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в домах жителей Улан-Удэ, подключенных к тепломагистралям №5 и №6, может стать холоднее. Причину этого объяснили в Комитете городского хозяйства мэрии.
«С 10 до 15 часов специалисты ТГК-14 будут производить на тепломагистралях режимно-наладочные работы. В этот период возможно кратковременное снижение параметров теплоносителя у потребителей», - пояснили в КГХ.
Управляющим организациям комитет рекомендовал контролировать параметры теплоносителя на закрепленных домах.
Тегитгк