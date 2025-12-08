В домах жителей Улан-Удэ сегодня может похолодать

Сегодня в домах жителей Улан-Удэ, подключенных к тепломагистралям №5 и №6, может стать холоднее. Причину этого объяснили в Комитете городского хозяйства мэрии.«С 10 до 15 часов специалисты ТГК-14 будут производить на тепломагистралях режимно-наладочные работы. В этот период возможно кратковременное снижение параметров теплоносителя у потребителей», - пояснили в КГХ.Управляющим организациям комитет рекомендовал контролировать параметры теплоносителя на закрепленных домах.