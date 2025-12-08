В Якутии аборигенов обложили крупными земельными налогами

В Якутии родовые общины КМНС начали получать огромные счета за земельный налог. Об этом сообщил портал Sakhaday.ru. На совещании в Заксобрании республики под руководством Елены Голомаревой эксперты и представители регионов отметили, что с вступлением в силу закона №389-ФЗ с 2024 года большинство льгот было отменено — только 4 из 37 участков получили освобождение, остальные остались без защиты. Новое законодательство значительно ограничило права коренных народов на земельные льготы, оставив их только для участков в населённых пунктах федерального перечня №631-р, что поставило под угрозу их традиционный образ жизни.

Особенно ярким и показательным примером этой проблемы стала ситуация с земельным участком площадью 224 219,81 гектара. На этой территории одна из коренных общин ведёт традиционное оленеводство и охотничий промысел, занимаясь тем, чем занимались её предки на протяжении столетий. Кадастровая стоимость этого участка составляет почти 297 миллионов рублей. Недавно община получила уведомление о необходимости уплатить земельный налог в размере 2 миллионов 700 тысяч рублей — сумму, которую малочисленная община, занимающаяся традиционным хозяйством, попросту не в состоянии выплатить. Это создало для общины невыносимую ситуацию, угрожающую её существованию".

Бюджет Якутии стал дефицитен в этом году и страдает от падения доходов из-за плохой продажи алмазов. Но остаются олени, как новая нефть для пополнения бюджета республики.