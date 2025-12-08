Мест для мясной ярмарки в Улан-Удэ стало меньше из-за подготовки к открытию супермаркета "Лента"

13-14 декабря в Улан-Удэ пройдет мясная ярмарка (6+). Нужная среднесуточная температура в минус 20 градусов цельсия достигнута и препятствий нет. Ярмарка пройдет на рынке "Крестьянский" на ул. Тулаева, 108, Центральном рынке и на "Стимуле" на ул. Иволгинской, 13а.Ярмарка будет уличной, поэтому защитные маски на этом мероприятии можно не носить. Ожидается участие 200 фермеров, сельхозкооперативов и других производителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. На ярмарке будут дежурить ветеринары.У "Кэпитал молла" ярмарки не будет, в том районе идет подготовка к открытию магазина федеральной торговой сети "Лента". Но в следующую зиму мясную ярмарку обещают там возобновить. Обещают, что на грядущей ярмарке будет представлено мясо КРС, свинина, баранина, птица, мороженая рыба.В мэрии предупреждают, что параллельно будут проводиться рейды по местам нелегальной торговли мясом, с наложением штрафов на нарушителей. А на законных точках ярмарки покупатели смогут воспользоваться удобной услугой по платной распиловке мясной туши. По статистике, объем мяса, который горожане покупают на мясной ярмарке ежегодно растет.Фото: минсельхоз Бурятии