Общество 08.12.2025 в 10:41

Мест для мясной ярмарки в Улан-Удэ стало меньше из-за подготовки к открытию супермаркета "Лента"

Ради ярмарки пройдут рейды по точкам несанкционированной торговли мясом
Текст: Петр Санжиев
13-14 декабря в Улан-Удэ пройдет мясная ярмарка (6+). Нужная среднесуточная температура в минус 20 градусов цельсия достигнута и препятствий нет. Ярмарка пройдет на рынке "Крестьянский" на ул. Тулаева, 108, Центральном рынке и на "Стимуле" на ул. Иволгинской, 13а.

Ярмарка будет уличной, поэтому защитные маски на этом мероприятии можно не носить. Ожидается участие 200 фермеров, сельхозкооперативов и других производителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. На ярмарке будут дежурить ветеринары.

 У "Кэпитал молла" ярмарки не будет, в том районе идет подготовка к открытию магазина федеральной торговой сети "Лента". Но в следующую зиму мясную ярмарку обещают там возобновить. Обещают, что на грядущей ярмарке будет представлено мясо КРС, свинина, баранина, птица, мороженая рыба.

В мэрии предупреждают, что параллельно будут проводиться рейды по местам нелегальной торговли мясом, с наложением штрафов на нарушителей. А на законных точках ярмарки покупатели смогут воспользоваться удобной услугой по платной распиловке мясной туши. По статистике, объем мяса, который горожане покупают на мясной ярмарке ежегодно растет.

Фото: минсельхоз Бурятии
ярмарка

ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

