Улан-Удэ хочет стать столицей «Тотального диктанта-2026»

Осталась всего неделя, чтобы Улан-Удэ смог завоевать статус столицы «Тотального диктанта» - популярной патриотической акции, посвященной русскому языку и грамотности. В настоящее время на этот статус претендуют Чита, Обнинск, Псков и Улан-Удэ. Сейчас бурятская столица идет на третьем месте.Голосование проходит до 15 декабря на сайте «Тотального диктанта». В случае победы в наш город приедет автор текста диктанта писатель Алексей Варламов и зачитает приготовленный текст. Из Улан-Удэ пройдет его онлайн-трансляция на всю страну.Диктант состоится в апреле будущего года. В очном формате он обычно проходит в улан-удэнский школах и привлекает сотни человек.