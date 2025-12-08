Общество 08.12.2025 в 11:15

Улан-Удэ хочет стать столицей «Тотального диктанта-2026»

Увы, но пока городу не хватает голосов
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Улан-Удэ хочет стать столицей «Тотального диктанта-2026»
Фото: архив «Номер один»
Осталась всего неделя, чтобы Улан-Удэ смог завоевать статус столицы «Тотального диктанта» - популярной патриотической акции, посвященной русскому языку и грамотности. В настоящее время на этот статус претендуют Чита, Обнинск, Псков и Улан-Удэ. Сейчас бурятская столица идет на третьем месте. 

Голосование проходит до 15 декабря на сайте «Тотального диктанта». В случае победы в наш город приедет автор текста диктанта писатель Алексей Варламов и зачитает приготовленный текст. Из Улан-Удэ пройдет его онлайн-трансляция на всю страну. 

Диктант состоится в апреле будущего года. В очном формате он обычно проходит в улан-удэнский школах и привлекает сотни человек. 
Теги
диктант

Все новости

С жителя Бурятии взыскали более 600 тысяч за наезд на 4-летнюю девочку
08.12.2025 в 12:20
Жители Бурятии обчистили прикассовую зону АЗС
08.12.2025 в 12:20
Улан-удэнцев зазывают на фотосессию в зимнем лесу
08.12.2025 в 11:58
Житель Улан-Удэ на ночь спрятался в кафе, чтобы его обворовать
08.12.2025 в 11:57
Горсовет Улан-Удэ отметил отличившихся волонтеров
08.12.2025 в 11:44
В Бурятии физрука осудили за использование поддельной медкнижки
08.12.2025 в 11:28
Улан-Удэ хочет стать столицей «Тотального диктанта-2026»
08.12.2025 в 11:15
Улан-удэнца насмерть сбившего дорожного рабочего посадили в СИЗО
08.12.2025 в 11:13
Полпред президента посетил флагман промышленности Бурятии
08.12.2025 в 10:57
В Якутии аборигенов обложили крупными земельными налогами
08.12.2025 в 10:44
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
С жителя Бурятии взыскали более 600 тысяч за наезд на 4-летнюю девочку
Ребенок вылетел под колеса авто, катаясь рядом с дорогой на тюбинге
08.12.2025 в 12:20
Жители Бурятии обчистили прикассовую зону АЗС
Молодые люди украли жвачку, сладости и другую мелочь
08.12.2025 в 12:20
Улан-удэнцев зазывают на фотосессию в зимнем лесу
Провести время с пользой можно на тропе здоровья
08.12.2025 в 11:58
Горсовет Улан-Удэ отметил отличившихся волонтеров
На округе №5 зампредседателя горсовета Анатолия Белоусова прошел праздничный вечер
08.12.2025 в 11:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru