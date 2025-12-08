Общество 08.12.2025 в 11:13
Улан-удэнца насмерть сбившего дорожного рабочего посадили в СИЗО
Там он проведет ближайшие два месяца
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ водителя, насмерть сбившего дорожного рабочего 4 декабря, было решено взять под стражу. В СИЗО он проведет ближайшие два месяца.
Напомним, что на прошлой неделе водитель автомобиля «Тойота Камри», находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автодороге «Улан-Удэ- Романовка-Чита» выехал на полосу встречного движения и сбил дорожных работников. В результате ДТП один из них скончался на месте происшествия, второй был госпитализирован.
- С учетом позиции надзорного ведомства суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 4 февраля 2026 года, - сообщили в прокуратуре республики.
Фото: Номер один
Тегисизо